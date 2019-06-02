На заводе авиабомб в РФ прогремели взрывы: пострадало 42 чел

На оборонительном производстве “Кристалл”, которое занимается производством авиабомб, в российском Дзержинске прогремело два мощных взрыва.





Об этом передает Интерфакс.





По предварительной информации, пострадало 42 человека.

Двоих считают пропавшими без вести.





На месте работают десять формирований службы медицины катастроф.













Всего, с учетом жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек.





11 из них отпущены домой после осмотра врача, - сообщили в региональном Минздраве.













Очевидцы говорят, что эпицентр взрыва находился в цехе по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы.





На этом заводе производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь.





Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, поскольку этот завод считается “закрытым” объектом.





По данным источников Интерфакса, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. В помещении находятся готовые авиабомбы.





Пожар охватил 800 кв.м территории. Местные жители говорят, что взрывы были настолько сильными, что взрывной волной повыбивало окна в радиусе нескольких километров.





Ходят слухи о подготовке к эвакуации населения.





Между тем, официальные власти ситуацию не комментируют.