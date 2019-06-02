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Россия
1 июня 19, 18:02
На заводе авиабомб в РФ прогремели взрывы: пострадало 42 чел
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По предварительной информации, на заводе прогремели два мощных взрыва.
На оборонительном производстве “Кристалл”, которое занимается производством авиабомб, в российском Дзержинске прогремело два мощных взрыва. 

Об этом передает Интерфакс. 

По предварительной информации, пострадало 42 человека.
Двоих считают пропавшими без вести. 

На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. 



Всего, с учетом жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 

11 из них отпущены домой после осмотра врача, - сообщили в региональном Минздраве.



Очевидцы говорят, что эпицентр взрыва находился в цехе по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы. 

На этом заводе производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь. 

Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, поскольку этот завод считается “закрытым” объектом.

По данным источников Интерфакса, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. В помещении находятся готовые авиабомбы. 

Пожар охватил 800 кв.м территории. Местные жители говорят, что взрывы были настолько сильными, что взрывной волной повыбивало окна в радиусе нескольких километров. 

Ходят слухи о подготовке к эвакуации населения. 

Между тем, официальные власти ситуацию не комментируют.
bigmir.net
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