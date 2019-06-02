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Новости
Россия
2 июня 19, 11:18
В РФ объявили тендер на "оценку ущерба" Крыму от Украины
Крым
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Заказала исследование Государственная дума Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, на российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называаемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда оккупированный Россией ныне полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.
censor.net.ua
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