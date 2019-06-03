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Новости
Россия
3 июня 19, 00:17
Зачем Россия сейчас рассекретила "Пакт Молотова-Риббентропа"
Пакт Молотова-Риббентропа
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Полной неожиданностью для многих стала публикация фондом «Историческая память» оригиналов договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939, более известного как «Пакт Молотова-Риббентропа»
Ведь многие исторические документы Российская Федерация старается не выставлять напоказ и хранит под грифом секретно. К примеру, тот же «Пакт Молотова-Риббентропа» до сих пор публиковался в открытом доступе только с немецкой стороны.

Что же, можно подумать, будто Россия решила раскрыть ещё тайну, демонстрируя тем самым добрую волю, однако… Однако стоит обратить внимание в контексте каких событий произошел данный «исторический вброс».

Прежде всего, отмечу, что в рассекреченном протоколе к пакту упоминается «разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе», по сути, представляющий собой раздел Европы. После подписания пакта и началась Вторая Мировая война с нападения Германии на Польшу и её фактического раздела между нацистами и СССР.

В свою очередь, до публикации данного документа, неоднократно отмечалась чрезмерная активность в среде националистических движений граничащих с Украиной стран. И ни для кого не секрет, что именно националистические ячейки Европы получают финансирование, а порою и полностью курируются спецслужбами РФ.

Публикация же документа прошла сразу под аккомпанемент реализации нескольких сценариев, таких как попытка, вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины под приправой автономии, а так же активизации популистских веяний в европейских странах. А одним из столпов любого популизма является национализм, взывающий к призракам исторической памяти, величию прошлого и восстановлению некой справедливости. 

То есть, рассекречивание пакта Молотова Риббентропа является одним из элементов операции Москвы по федерализации (разделению Украины), что сейчас должно быть спровоцировано заявлениями радикально-патриотических кругов и организаций (многие из которых на дотациях Москвы) Польши, Румынии, Венгрии о необходимости возврата территорий. Также в этих украинских регионах могут быть запущены сепаратистские движения, ориентированные на возвращение в состав Польши, Румынии, Венгрии и т.д.

Это отвлечет Запад от действий Москвы на Востоке Украины, даст Кремлю козыри апеллировать к Западу, что видите, западные территории, как и восточные и Крым, которые были искусственно включены при СССР в состав нынешней Украины, хотят на родину.

А потому, даже такой шаг Россия не делает не просто так, а со злым умыслом.

По сути, тактика Кремля сейчас заключается в создании масштабного информационного белого шума, который будет создавать потенциальные прецеденты в эфиры, для поднятия вопроса границ того или иного временного промежутка. Публикация “Пакта Молотова-Риббентропа” представляла собой сигнал венгерским, польским и румынским националистам, находящимся на финансировании из России, к более активным действиям в отношении территорий Украины, которые они считают исторически своими.

В свою очередь, не имея возможности законно оспаривать решения международных судов, Россия на своей территории создаёт логическую и историческую вакханалию, исполненную абсурдом и популистским напалмом, которую через свои информационные ресурсы будет проецировать по всему миру, от ЕС до США, таким образом, стимулируя национал-популистские идеи. 

Не забываем, что Россия уже давно доказала — для неё не существует норм международного законодательства, а в своих интересах она готова переписывать и искажать историю так, как ей угодно. И чем глубже её загоняют на международном уровне в правовой угол, тем более остервенелой и агрессивной, как крыса в западне, она становится.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Источник: sprotyv.info
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