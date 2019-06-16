Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
15 июня 19, 13:01
Жителям Колымы разрешили вылавливать по две горбуши в день
Жители
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жители Магаданской области смогут бесплатно вылавливать по две горбуши ежедневно, пишет газета "Известия" со ссылкой на правительство региона.

Соответствующие изменения внесены в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, с ними можно ознакомиться на сайте Охотского территориального управления Росрыболовства.

«Более подробно с местами осуществления возможного вылова горбуши можно ознакомится на портале Охотского территориального управления Росрыболовства, где опубликованы новые Дальневосточные Правила», — отмечается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее для вылова одной рыбы местным жителям требовалось получать лицензию.

Издание напоминает, что 11 июня вылов рыбы в реках Амур и Уссури ограничили более чем на 1 месяц. Специалисты таким способом намерены отрегулировать воспроизводство живых водных ресурсов в соответствии с соглашением, подписанным между Россией и КНР.
km.ru
Ещё по теме:
Украинских заробитчан обложат налогом
Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров
Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ
Зеркаль: Россия не впустила в украинские порты 150 судов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: