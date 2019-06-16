Жителям Колымы разрешили вылавливать по две горбуши в день

Соответствующие изменения внесены в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, с ними можно ознакомиться на сайте Охотского территориального управления Росрыболовства.

«Более подробно с местами осуществления возможного вылова горбуши можно ознакомится на портале Охотского территориального управления Росрыболовства, где опубликованы новые Дальневосточные Правила», — отмечается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее для вылова одной рыбы местным жителям требовалось получать лицензию.

Издание напоминает, что 11 июня вылов рыбы в реках Амур и Уссури ограничили более чем на 1 месяц. Специалисты таким способом намерены отрегулировать воспроизводство живых водных ресурсов в соответствии с соглашением, подписанным между Россией и КНР.