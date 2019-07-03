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Новости
Россия
3 июля 19, 08:43
Погибшие подводники РФ служили в секретной части в Питере
подлотка
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Все четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны РФ, приписаны к петербургской военной части.

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки РФ, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга, сообщает местное издание Фонтанка.

Отмечается, что погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России. Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.

Напомним, накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. В их числе - семеро капитанов первого ранга, двое Героев России.

Возгорание произошло не на самой субмарине, а на некой атомной глубоководной станции, которую в России называют "научно-исследовательским глубоководным аппаратом". По данным СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
bigmir.net
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