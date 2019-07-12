В России всем украинским морякам выдвинули обвинения

Следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным в районе Керченского пролива осенью 2018 года, расследование дела завершено. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на координатора команды защиты военных, адвоката Николая Полозова.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие по делу, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Материалы дела составляют около 20 томов. На их изучение, считает Полозов, потребуется не менее трех месяцев.

По словам адвоката, на следующей неделе следствие намерено обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех моряков. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля.

Напомним, сегодня ПА ОБСЕ потребовала освобождения украинских моряков.

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В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

