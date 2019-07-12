Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
29.00
USD
25.76
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
9 июля 19, 22:36
В России всем украинским морякам выдвинули обвинения
моряки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обвинения в окончательной редакции предъявлено всем 24 украинским морякам, захваченным в ноябре в районе Керченского пролива

Следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным в районе Керченского пролива осенью 2018 года, расследование дела завершено. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на координатора команды защиты военных, адвоката Николая Полозова.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие по делу, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Материалы дела составляют около 20 томов. На их изучение, считает Полозов, потребуется не менее трех месяцев.

По словам адвоката, на следующей неделе следствие намерено обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех моряков. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля.

Напомним, сегодня ПА ОБСЕ потребовала освобождения украинских моряков.

***

В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".
bigmir.net
Ещё по теме:
Пленные моряки отказались давать показания в суде РФ
"Не все однозначно": интрига дебатов в ПАСЕ по морякам
Волкер: Переговоров с РФ не будет до освобождения моряков
В Гааге пройдут переговоры с РФ об освобождении моряков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: