Телемост "Надо поговорить" все-таки состоится

Телемост "Надо поговорить", из-за которого в украинском медиа-пространстве разгорелся скандал, состоится. Но участвовать в нем будет только один телеканал - "Россия 1". Об этом сообщает "Интерфакс", приводя слова владельца NewsOne Тараса Козака.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сообщил Козак.

Можно ли называть подобный формат телемостом - остается на совести телевизионщиков. Однако эфир на "России 24" уже запланирован и состоится. Согласно телепрограмме на сайте Россия-1, премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18.00. На сайте уточняют, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала Россия 1.

Ранее 10 июля в эфире трех каналов - ZiK, NewsOne и 112-Украина (все они входят в медиахолдинг "Новости", принадлежащий народному депутату Тарасу Козаку, которого связывают с Медведчуком) появилась заставка-обращение к Юрию Луценко.

"Журналистов NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Господин Луценко, почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко?", - говорится в обращении. Правда, на момент написания этой статьи видео соответствующего содержания уже удалено с youtube-канала NewsOne.

Это обращение появилось в ответ на действия Генпрокуратуры, которая вызвала на допрос генерального продюсера NеwsOne Василия Голованова - он собирался также быть одним из ведущих телемоста.

8 июля телеканалы "NewsOne" и "Россия" анонсировали телемост между Украиной и Россией, в рамках которого собирались обсуждать "проблемные вопросы, которые накопились в отношениях между двумя странами". Программа получила название "Надо поговорить" и должна была появиться в эфире уже в ближайшую пятницу, 12 июля. Соответствующий анонс сделали оба канала.

В анонсе проводилась параллель с телемостом, который во второй половине 80-х вели Владимир Познер и Фил Донахью. В этом же случае ведущих будет четверо: с украинской стороны – Елена Кирик и Василий Голованов, а с российской – Мария Ситтель и Андрей Малахов.

В этот же день против телемоста выступили практически все украинские политики, включая президента страны Владимира Зеленского. Сам же глава государства предложил устроить прямые переговоры между ним и Владимиром Путиным, раз уж так "надо поговорить".

В итоге телемост был отменен. На NewsOne объяснили свое решение тем, что в адрес журналистов поступали угрозы.

Однако даже намерений организовать телемост хватило, чтобы каналом NewsOne занялись всерьез. В ГПУ открыли дело по факту попытки провести телемост с Россией, СНБО провел совещание, итогом которого стали тайные решения относительно информационной повестки дня в Украине и влияния на нее, которые не были озвучены общественности. Генеральная прокуратура Украины также вызвала на допрос генпродюсера телеканала NewsOne Василия Голованова, который собирался выступить одним из соведущих телемоста.

У здания телеканала, кроме того, прошли акции протеста. А Национальный совет по вопросам теле и радиовещания в Украине собирается провести проверку NewsOne из-за скандала с телемостом.

Эксперты несостоявшийся телемост назвали достаточно эффективной предвыборной технологией, которая позволила не одной политической силе накануне парламентских выборов собрать неплохой электоральный урожай.