Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ.
Российские силовики после ряда проверок закрыли дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании.
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В РФ начали закрывать молельные дома христиан-баптистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ.
Российские силовики после ряда проверок закрыли дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании.
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