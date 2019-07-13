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Новости
Россия
13 июля 19, 17:26
В России начались гонения на протестантов. ВИДЕО
молельный дом
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В поселке Верхебаканский, что находится в Краснодарском крае России под Новороссийском, по решению суда закрыли молельный дом местной общины христиан-баптистов после того, как местные жители якобы написали жалобы в полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ.

Российские силовики после ряда проверок закрыли дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании.
censor.net.ua
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