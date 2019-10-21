Путин против: Главреда Вышинского не обменяют на моряков

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова пояснила, что Кирилла Вышинского нельзя обменят на 24 украинских моряков, арестованных в Москве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как о обменный фонд. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова.



Она добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которым "люди вернутся домой, к семьям".

По словам омбудсмена, ранее Россия направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, есть несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога!, - сказала Москалькова.

Она также заявила, что пришла на суд к Вышинскому, чтобы его поддержать и передать председательствующей судье официальное заявление об изменении меры пресечения. Однако Москалькова не смогла этого сделать, поскольку заседание было перенесено.

