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Новости
Россия
17 июля 19, 16:32
Переговоров об обмене украинских моряков не ведется - Песков
Песков
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Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента, "на повестке дня" эта "проблема" остается

Украина и Россия якобы не ведут переговоры об освобождении украинских моряков-военнопленных из РФ взамен на нужных Кремлю людей, которые арестованы украинскими спецслужбами. Сообщение об отсутствии переговоров сделал для росСМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Несколько дней назад Путин поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским: у последнего заявили, что говорили о моряках.

Ранее Песков утверждал, что Россия не собирается выполнять решение Морского трибунала ООН, обязывающее РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Его приняли еще 29 мая. 

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что Путин якобы может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.
liga.net
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