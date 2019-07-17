Переговоров об обмене украинских моряков не ведется - Песков

Украина и Россия якобы не ведут переговоры об освобождении украинских моряков-военнопленных из РФ взамен на нужных Кремлю людей, которые арестованы украинскими спецслужбами. Сообщение об отсутствии переговоров сделал для росСМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Несколько дней назад Путин поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским: у последнего заявили, что говорили о моряках.

Ранее Песков утверждал, что Россия не собирается выполнять решение Морского трибунала ООН, обязывающее РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Его приняли еще 29 мая.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что Путин якобы может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.