Еще шестерым украинским военнопленным морякам продлили арест

Суд в Москве продлил арест еще шестерым украинским военнопленным морякам – Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру. Об этом "Громадському" сообщил адвокат Айдер Азаматов.





Андрею Эйдеру арет продлили до 26 октября. Всем остальным морякам – до 24-го октября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России, отметил адвокат.





Заседание проходило в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания.





Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклад Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.





Ранее суд принял решение, что украинские моряки Андрей Драч, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов, Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко будут находиться под стражей до 24 октября.





25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву.





Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.





Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.





25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.





Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.





По состоянию на 8 июля следователи ФСБ завершили предъявлять окончательные обвинения военнопленным украинским морякам.



