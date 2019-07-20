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Россия
18 июля 19, 19:37
Зять Медведчука стал партнером московского застройщика
Виктор Медведчук и Андрей Рюмин
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Андрей Рюмин основал общий бизнес с семьей Павла Тьо – главы совета директоров строительного холдинга Capital Group

Зять лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука Андрей Рюмин стал бизнес-партнером семьи Павла Тьо – главы совета директоров строительного холдинга Capital Group, который в Москве специализируется на строительстве комплексов, жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

Согласно данным из российского реестра юридических лиц, муж дочери Медведчука начал заниматься недвижимостью. Ранее, как уточняется, он "имел интерес в энергетических компаниях", сейчас является директоров ЧАО Ленэнерго.

В ноябре 2018-го Рюмин стал соучредителем ООО Прайм-Инвест, владеет долей в 50%. Направление деятельности – покупка и продала недвижимости. Кроме него фирмой владеет Павел Тьо, его сын Герман Тьо, Валентина Становова и Михаил Хвесько. Последние трое – непосредственные руководители Capital Group.

4 июля Схемы сообщали, что семья Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии Слуга народа под номером 22, имеет в собственности особняк в элитном районе Вены (Австрия). Детей супруги Холодова - Екатерины Шаховской - крестила Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.
liga.net
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