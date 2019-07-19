Посольство РФ в Лондоне на карте обозначил Крым украинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

Цитируя главу российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

МИД Украины на своей странице в Twitter уже "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.



