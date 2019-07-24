Успех Зеленского ставит Кремль перед неприятными вопросами

"Здесь - поиски изменений, там - авторитарный принцип стабильности: политические процессы на Украине и в России не могли быть более противоположными", - пишет австрийское издание Die Presse.

"В постсоветском пространстве политик Владимир Зеленский воспринимается как олицетворение обновления. (...) Это неудивительно, с учетом того, что здесь у власти долгое время стоят стареющие директора колхозов и бывшие офицеры КГБ, - отмечает журналиста Ютта Зоммербауэр. - (...) То, что в соседней стране каждые несколько лет естественным образом меняются президенты, что аутсайдер - и вместе с ним его партия - побеждает, в России и Белоруссии стало непостижимым. Но, собственно, почему? Этим вопросом задаются все больше людей".

"В России люди Владимира Путина годами правят благодаря мантре, заключающейся в том, что лишь стабильность может способствовать развитию страны. На Украине со времен провозглашения независимости в 1991 году все как раз наоборот: там волшебным словом является "перемены", даже если они даются высокой ценой", - говорится в статье.

Эта логика помогла и Зеленскому прийти к власти, однако решение об этом приняли избиратели, а не кто-то вместо них. "В России, в свою очередь, все устроено иначе. За мантрой стабильности несложно распознать авторитаризм. В политических процессах здесь идет не честная, а грязная игра. Это можно проследить сейчас по муниципальным выборам в Москве, в которых не дают возможности участвовать демократической оппозиции", - указывает Зоммербауэр.

"Кремлевская элита, борющаяся с потерей популярности, предпочла бы устранить любой критический голос. Ведь причин для критики достаточно и здесь: экономический застой, менталитет самообслуживания элит, сокращения в социальной сфере и в образовании. У "управляемой демократии" России все больше трудностей с управлением", - констатирует издание.

"В путинской системе политики несут ответственность перед власть имущими, а не перед избирателями. (...) Если кто-то уходит в отставку, то только потому, что об этом распорядились сверху", - отмечает журналистка.

"Не застрахован от постсоветских соблазнов и Владимир Зеленский: ни от авторитарных порывов и политтехнологических фокусов, ни от кумовских обещаний и желания гарантированно устранить реальных или воображаемых противников. Взгляд на судьбу его предшественника Виктора Януковича может уберечь его от больших ошибок: строящие из себя Путина на Украине живут не долго", - пишет Die Presse.