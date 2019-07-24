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Россия
23 июля 19, 15:48
У Росії жорстоко вбили проукраїнську активістку Григор'єву
Олена Григор'єва
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Олена Григор'єва була постійною учасницею протестних акцій в Петербурзі - її затримували під час акцій проти тортур і репресій, пікетах на підтримку Олега Сенцова і на захист прав кримських татар

У Росії по-звірячому вбили активістку, яка виступала за свободу українських в'язнів Кремля. Тіло 41-річної Олени Григор'євої з численними ножовими пораненнями знайшли в Санкт-Петербурзі, неподалік її будинку.

Григор'єва була постійною учасницею протестів. Її затримували під час акцій проти тортур і репресій, пікетах на підтримку Олега Сенцова, на захист прав кримських татар, а також ЛГБТ-меншин.

За словами адвоката загиблої, останнім часом їй неодноразово погрожували, через це жінка зверталася до правоохоронців. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - ним виявився 40-річний житель Башкортостану.

Впізнали тіло загиблої Олександр Миронов, який допомагає затриманим на мітингах активістам, і Олександр Хмельов, відкритий гей і священик Асоціації християнських євхаристійних громад.

"Останнім часом вона ставала жертвою насильства і їй часто погрожували вбивством. Олена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліцейських не було. Все в стилі "вбиватимуть – телефонуйте". Зателефонувати не встигла", – розповів російський правозахисник Динар Ідрісов.

У Слідчому комітеті РФ зазначають, що підозрюваного в справі поки немає, хоча раніше повідомлялося, що вбити Григор'єву міг 40-річний уродженець Башкирії.


Олена Григор'єва

Григор'єва активно відстоювала права ЛГБТ, а також виступала на мітингах на підтримку кримських татар, далекобійників і сестер Хачатурян, яких підозрюють у жорстокому вбивстві батька-ґвалтівника.


Олена Григор'єва Facebook Дінара Ідрісова


Олена Григор'єва Facebook Дінара Ідрісова


Олена Григор'єва Facebook Дінара Ідрісова

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Олена Григор'єва
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