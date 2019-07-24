В РФ Верховный суд признал "законным" приговор Павлу Грибу

Военная коллегия Верховного суда РФ согласилась с приговором украинцу Павлу Грибу. Вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда признали "законным". Трое судей постановили, что шесть лет колонии общего режима – справедливый приговор, передает УНИАН.

- Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, - заявил судья.

Гриб в зал суда не приехал, а давал показания по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. Парень был в медицинской маске и отвечал судьям на украинском. Переводчик доносил его мысль, но проблемы со связью помешали процессу. Однако отказ Гриба признавать вину услышали четко.

- Я не согласен с приговором, - заявил Гриб.

В своем последнем слове он пообещал не сдаваться, как и другие заключенные в РФ украинцы.

- Рабов в рай не пускают. Слава Украине! – подытожил молодой человек.

Для поддержки украинца прибыли дипломаты из Евросоюза, украинский консул и жители Москвы, которые не одобряют политику России в отношении Украины.

По словам адвоката Марины Дубровиной, Гриб признал вину якобы под пытками, а потом отказался от показаний. Это, с ее слов, делает решение суда незаконным. Гриб заявлял и о физическом воздействии лицами, которые похитили его 24 августа 2017 года в Гомеле.

- Гриб также заявил о применении к нему насилия и содержании в спортзале УФСБ РФ по Смоленской области в городе Ярцево 25 августа 2017 года, - заявила адвокат.

По версии адвоката, после похищения Гриба увезли в Россию, а потом избили в лесу.

- При похищении его душили и избивали. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам, - уверяет защитник прав украинца.

Дубровина добавила, что Гриб сутки провел в спортзале УФСБ РФ, при этом его якобы приковали к шведской стенки или 32-килограммовой гире, не кормили и не поили. Это подвигло Гриба дать показания.

- Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке, - заявила Дубровина.

В конце августа 2017 года бывший пограничник Игорь Гриб сообщил правоохранителям, что у него пропал сын. 19-летний Павел Гриб поехал в Гомель (Беларусь), чтобы повидаться с 18-летней Татьяной Ершовой из Сочи. Игорь Гриб утверждает, что в Беларуси спецслужбы РФ похитили парня. В России это отрицают, уверяя, что задержали Гриба в Смоленской области, заподозрив в терроризме (статья 205 Уголовного кодекса РФ). По данным следствия, он склонил Ершову к совершению теракта на выпускном в 2017 году.

23 июля 2018-го Гриба судили. Стали зачитывать обвинение, но заметили ошибку: статья была устаревшей. Дело вернули прокуратуре. В январе 2019 года Гриб-старший и адвокат его сына рассказали, что в СИЗО парень почти ослеп, страдает от проблем с памятью и цирроза печени. Это подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова. В поисках медицинской помощи для Гриба она обратилась к международному сообществу.

22 марта суд на шесть лет отправил Гриба в колонию общего режима. От обмена Гриба на заключенного в Украине россиянина в РФ отказались. В день, когда Павлу исполнился 21 год, отец опубликовал его обращение к президенту Украины, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров. Гриб просил помочь заключенным в России украинцам и обратить внимание на "преследование патриотов Украины".