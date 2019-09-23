Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.90
USD
24.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
22 сентября 19, 22:12
В РФ участник Автомайдана Якименко подвергается пыткам
Якименко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Участник Автомайдана и волонтер Владимир Якименко, задержанный на админгранице с оккупированным Крымом в июне 2017 года, подвергается пыткам в России.

Участник Автомайдана и волонтер Владимир Якименко, задержанный на админгранице с оккупированным Крымом в июне 2017 года, подвергается пыткам в России.

Об этом Громадському радио рассказала его жена Елена Якименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать. Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове.

Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали. Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения", - сообщила Елена Якименко.

Отметим, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Осужденный Захтей написал Путину прошение о помиловании
Сенцов и Кольченко. Первый большой разговор за минуту
Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фото
Крым вернется в состав Украины - Волкер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания
Лента новостей