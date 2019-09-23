В РФ участник Автомайдана Якименко подвергается пыткам

Участник Автомайдана и волонтер Владимир Якименко, задержанный на админгранице с оккупированным Крымом в июне 2017 года, подвергается пыткам в России.

Об этом Громадському радио рассказала его жена Елена Якименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать. Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове.

Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали. Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения", - сообщила Елена Якименко.

Отметим, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.