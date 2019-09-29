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Новости
Россия
29 сентября 19, 09:51
Жулик и бандит:Террориста ДНР назначили мэром города Р.оссии
Трапезников
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Одного из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром Элисты, что вызвало негодование у местных жителей.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т.д... Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали", - сообщил он.

При этом Казанский опубликовал комментарии "довольных" жителей Элисты под постом о назначении на странице в инстаграме у главы Калмыкии Бату Хасикова.
censor.net.ua
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