Жулик и бандит:Террориста ДНР назначили мэром города Р.оссии

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т.д... Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали", - сообщил он.

При этом Казанский опубликовал комментарии "довольных" жителей Элисты под постом о назначении на странице в инстаграме у главы Калмыкии Бату Хасикова.