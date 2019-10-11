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Новости
Россия
11 октября 19, 09:25
Шаман собирается вернуться к затее изгнать "демона Путина"
Александр Габышев
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Когда он намерен возобновить поход, теперь уже всемирно известный житель Якутии Александр Габышев не уточнил: он пока что под подпиской о невыезде

Называющий себя шаманом-воином якут Александр Габышев, полугодичный поход которого "на Москву изгнать демона Путина" в сентябре прервали российские силовики, возобновит шествие. Об этом он заявил сайту Якутия.инфо.

Габышев посетовал, что "в полной мере" почувствовал на себе систему карательной психиатрии РФ: "Это в самом расцвете сейчас".

Он считает, что общественный резонанс от его похода приведет к тому, что в РФ "на политическом небосклоне появятся новые лидеры". "Глоток свободы почувствовали. Это необратимый процесс", - сказал он.

Житель Якутии уверен, что "все простые люди, вся Россия - за меня", и обещает провести "обряд изгнания" президента РФ Владимира Путина мирно. 

Габышев вышел в трек в начале марта 2019-го. 
В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы". 
В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали. 
19 сентября Габышева задержали: в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый. Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму". 
liga.net
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