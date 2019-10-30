Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.79
USD
25.07
RUB
0.39
EUR
27.76
USD
24.98
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
30 октября 19, 19:36
Разведение сил на Донбассе: в России сделали заявление
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В среду, 30 октября, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сделал заявление

В среду, 30 октября, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что Россия приветствует начало разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, сообщают российские СМИ.

Руденко отмечает, что это "позитивный процесс". Он напомнил о решении, принятом на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

"Оно предписывало провести на Донбассе разведения сил на трех пилотных участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Посмотрим, как это все завершится", - заявил он.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" пока не идет, потому что пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.

"Говорить о дате саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.
Podrobnosti
Ещё по теме:
С начала суток зафиксировано 7 обстрелов позиций ОС
Пристайко назвал условия разведения войск на Донбассе
Яременко: Выборы на Донбассе раскроют поле игры для Украины
В Донецкой ОГА объяснили, как будет происходить разведение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей