Разведение сил на Донбассе: в России сделали заявление

В среду, 30 октября, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что Россия приветствует начало разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, сообщают российские СМИ.

Руденко отмечает, что это "позитивный процесс". Он напомнил о решении, принятом на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

"Оно предписывало провести на Донбассе разведения сил на трех пилотных участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Посмотрим, как это все завершится", - заявил он.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" пока не идет, потому что пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.

"Говорить о дате саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.