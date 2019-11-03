Россия заместила доминирование Турции в Черном море

Об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности Озгур Унлухисарчиклы, директор департамента Фонда Маршалла в Анкаре

По его словам, Турция однозначно выступает против оккупации и аннексии Крыма, в первую очередь, потому что они нарушают международное право.

Однако Унлухисарчиклы отметил, что у Турции также ряд других причин, чтобы быть против этого:

"У Турции еще пять других причин почему стоит считать это угрозой. Аннексия является угрозой для нашей безопасности прежде всего. Из-за такой аннексии Россия заместила Турцию, доминантную морскую силу на Ближнем Востоке. Теперь Россия будет проектировать эту силу на Средиземноморье, таким образом бросать вызов Турции на юге и на севере. Кроме того, до аннексии Крыма и даже еще до российско-грузинской войны у Турции были буфера - это Грузия и Украина, и теперь эти буферы фактически пропали. Российская противоракетная система охватывает 90% турецкого воздушного пространства - 500 батарей в Ереване и Сирии. И четвертое - это то, что незаконная аннексия Крыма вызвала нестабильность в причерноморском регионе и обещает еще худшую нестабильность - это вызов для Турции. И пятое - это то, что Турцию беспокоит то, как обстоят дела с правами человека по отношению к крымским татарам в Крыму".

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.