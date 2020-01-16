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Россия
15 января 20, 19:27
Путин назвал преемника Медведева. ФОТО
Михаил Мишустин
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Российское правительство возглавит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Заручившись согласием, Путин внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", — идет речь в сообщении пресс-службы.

Отметим, что 54-летний Михаил Мишустин — российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. Руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года по 15 января 2020 года.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, получив специальность инженера-системотехника, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость).

В декабре 2006 года Мишустин занял должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В феврале 2008 года Мишустин был уволен с государственной службы по собственному желанию и занялся бизнесом в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин женат и воспитывает трёх сыновей. Увлекается спортом, активно играет в хоккей.

Напомним, 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным после послания главы России Федеральному собранию объявил об отставке российского правительства.
Delo
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