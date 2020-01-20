"Путин пребывает в иллюзии, что он может делать все"

"Глеб Павловский был политтехнологом Кремля до тех пор, пока не впал в немилость", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. В интервью журналисту издания Кристиану Эшу Павловский говорит о конституционной реформе Владимира Путина и ошибках оппозиции.

"Если меня что и удивляет, так это оппозиция. Эта атака на Конституцию была предсказуемой, тем не менее она [оппозиция] позволила себя ошарашить. Она буквально потеряла дар речи от удивления. Это мне кажется более интересным, чем то, о чем объявил Путин. Все сейчас ограничиваются только комментариями - при этом речь идет о действиях, которые значительно более радикальны, чем избиение демонстрантов прошлым летом", - указал собеседник издания.

"Сами поправки к Конституции при ближайшем рассмотрении не так радикальны. Они все равно не затрагивают режим, потому что он функционирует неофициально, способом, который не закреплен в Конституции. Но, с другой стороны, эти поправки, если хотите, разрушают возможность выхода из сегодняшней ситуации в соответствии с Конституцией. Они вносят хаос в старую Конституцию и делают ее непригодной для того, чтобы освободиться от статуса-кво", - считает Павловский.

"(...) Поправки к Конституции половинчаты и они будут функционировать, только пока Путин и Кремль контролируют неофициальные структуры власти", - отметил эксперт.

По мнению Павловского, Путин еще не принял решение о своей роли после окончания президентского срока и сделает это не раньше 2023 года. "Сейчас он просто создает различные возможности, чтобы получить свободу действий", - полагает собеседник издания.

"Он полностью убежден, что он создал систему, о которой он мечтал. В сущности он даже открыто сказал об этом в ежегодном послании. Там речь шла о том, что все внешние проблемы решены, что мы создали какое-то чудо-оружие...Он думает, что выполнил свою работу. (...) Он не ставит себе задачу создать Россию, отличную от той, что мы имеем", - подчеркнул Павловский.

"Ситуация напоминает мне о позднем советском времени, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев редактировал конституцию Сталина и во все возможные статьи вписывал что-то о роли Коммунистической партии. Путин пребывает в иллюзии, что он просто может делать все. Его идея о превращении Госсовета в государственный институт и о закреплении его статуса в Конституции не только противоречит Конституции, но и опасна в политическом смысле, - указал Павловский. - Госсовет сейчас скорее является клубом губернаторов регионов. Когда такую обычную организацию провозглашают государственным учреждением, это создает дисбаланс в системе власти. Путин этого вообще не чувствует. В конце концов это для него и личное дело: у Сталина была своя конституция, у Ельцина была своя конституция, теперь он хочет и свою собственную".

Состав рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию эксперт считает "нелепым". "Эта рабочая группа - театр, никто не воспринимает ее всерьез. Естественно, поправки разрабатываются в Администрации президента. Но интересно то, что у общества нет позиции как таковой. Это показывает, насколько далеко у нас зашла деполитизация. Так как Конституция все равно не соблюдается, общество думает, что речь идет о литературном тексте. Даже оппозиция всего лишь пишет какие-то комментарии в Facebook вместо того, чтобы объединиться для защиты Конституции", - указал Павловский.

По мнению эксперта, российская оппозиция слишком зациклена на Путине. "Ее политическая программа состоит в глупом лозунге: Путин должен уйти. Властям выгодно, что она зациклена не на действительной политической системе, а только на ее "лидере", - подчеркнул Павловский.