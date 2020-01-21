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21 января 20, 11:26
"Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ о "политбеженцах"
Янукович
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В российских СМИ и соцсетях поднялась волна критики действий сбежавшего из Украины экс-руководства страны в лице Виктора Януковича, Николая Азарова и их соратников.

Об этом пишет блогер Казанский со ссылкой на соответствующие материалы, передает Цензор.НЕТ.

"С нового года пошел буквально вал ругательств в их адрес. Не припомню такого раньше. "Предатели", "вырожденцы", "приспособленцы", "воры" - такое впечатление, что читаешь какие-то украинские оппозиционные СМИ времен Майдана", - отмечает он.

"Как же смешно теперь все это читать. Спустя 6 лет российские блоггеры и медиа будто под копирку переписывают то, о чем мы писали 6 лет назад. Только нас они тогда за это проклинали, обзывали "майдаунами" и всячески доказывали, что регионалы - хорошие хозяйственники и экономисты. А теперь-то выходит, что не было никаких экономистов, а были подлецы, трусы, бесполезные жлобы и т.д. Вот это открытие", - резюмирует Казанский.
censor.net.ua
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