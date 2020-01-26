При Зеленском работа по Украине Сурковым не велась, - росСМИ

С января 2018 года работа по "украинскому направлению" почти не велась, а после победы Владимира Зеленского - вообще остановилась.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось", - говорит собеседник "Медузы", работавший с Сурковым.

По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами.

Отмечается, что не все было гладко и в "республиках", где "стали петь свою песню" новые влиятельные силы со своими политическими и финансовыми интересами вроде Сергея Курченко и Виктора Медведчука. В обменных процессах Сурков и его команда также почти не участвовали.

Другой претензией к Суркову якобы стали выборы президента, в которых он ставил на Юлию Тимошенко, а Медведчук - на Юрия Бойко. В итоге победил Зеленский, который к Суркову относился негативно, отмечает собеседник.

Работавший с Сурковым источник отмечает, что возможности "выхода на Зе и Коломойского" у Суркова были задолго до президентских выборов, но он ими пренебрег.

Человек, близкий к Суркову, в разговоре с "Медузой" ссылался на то, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин". При этом собеседник "Медузы", работавший с Сурковым, пояснил, что новый президент Украины не относился к помощнику президента как к надежному переговорщику.

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Как отмечают источники издания, Сурков никогда не был единственным смотрящим за Украиной со стороны Кремля.

Бывший чиновник АП и собеседник, близкий к руководству Госдумы, заявил "Медузе", что по вопросам Украины, так называемых "ДНР" и "ЛНР" у Суркова не было решающего голоса: "Он не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут наоборот активизируемся; что-то решалось в МИДе, что-то на уровне бизнес-контактов".

В то же время, близкий к Суркову человек, полагает, что если бы он имел полноту полномочий, "то такого бардака в "ДНР" и "ЛНР" бы не было".

Сурков, по его словам, должен был осуществлять некую "общую координацию" и политическое сопровождение, но силовики не ориентировались на мнение помощника президента.

Напомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет.