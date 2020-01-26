Кремль заявил об эффективном контакте Зеленского с Путиным

Между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным установился весьма эффективный рабочий контакт.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Вести.ru".

В частности, Песков отметил, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим".

"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", — пояснил он.

Кроме того, спикер Кремля сообщил, что Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме (Израиль) на форуме памяти жертв холокоста 23 января, поскольку в рамках такого многостороннего мероприятия "просто физически" невозможно провести отдельную встречу.

Напомним, 22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Иерусалиме может пройти встреча Путина и Зеленского. При этом Ушаков отметил, что из-за насыщенной программы на форуме она едва ли продлится долго. По словам Ушакова, запросы о встрече поступали от украинского президента.

Однако утром 23 января Зеленский сообщил, что решил отказаться от поездки на форум, чтобы передать места в украинской делегации тем, кто пережил холокост.

После этого в Кремле отметили, что о планах встречи говорить было неверно.

"Была констатация, что они оба будут находиться на мероприятии и, если сочтут возможным, поговорят", — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 26 января прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.