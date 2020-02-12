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Новости
Россия
10 февраля 20, 22:53
В РФ хотят выкупить у Украины останки разведчика Кузнецова
могила Кузнецова
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В партии "Единая Россия" предлагают организовать сбор средств, чтобы выкупить у Украины останки советского разведчика-диверсаната Николая Кузнецова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков Кузнецова либо по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона РФ.

"Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки", - отметил Хинштейн.

Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.
censor.net.ua
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