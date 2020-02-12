Как РПЦ плела заговор против Украины и потерпела фиаско

Российская православная церковь (РПЦ) хотела провести 20 февраля собор церквей в иорданском Аммане, чтобы поднять на нем вопрос "церковного раскола", сорвать процесс признания ПЦУ и оспорить первенство Вселенского патриархата. С собором не получилось: крупнейшие церкви отказались легализовать планы Москвы. Что это значит и чем грозит (или нет) российскому патриарху Кириллу - разбор LIGA.net.

СТАВКА НА ИЕРУСАЛИМ

Формальным инициатором сборов в Аммане в Москве в ноябре-2019 выступил Иерусалимский патриарх Феофил III. Он сделал это предложение в обход Вселенского патриарха Варфоломея, после встречи с Кириллом и Путиным, когда получал премию от российского "фонда единства православных народов". РПЦ представила это как инициативу Иерусалима. "Но на самом деле именно Москва продвигала идею. Она хотела создать новую площадку для осуждения действий Константинополя в Украине", - уверен религиовед Дмитрий Горевой.

Для РПЦ важно, чтобы православные сборы были проведены на чужой территории. С первым в церковной иерархии - Вселенским патриархом Варфоломеем, Москва разорвала отношения. Дальше она пыталась склонить на свою сторону Александрийского патриарха как второго "в чине", но осенью Феодор II признал автокефалию ПЦУ. В ответ синод РПЦ в декабре разорвал отношения с Александрией и вывел свои приходы в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата. Антиохийская церковь не годится, потому что считается сателлитом РПЦ.

Поэтому в последний момент у Кирилла переориентировались на Иерусалим, четвертую церковь на православной карте мира. За ней идет сама РПЦ, остальные - ниже по чину. "Иерусалим по иерархии стоит перед Москвой. А РПЦ хотела, чтобы все было сделано чужими руками, и их не обвинили, что этот собор инспирирован Россией", - объясняет Горевой.

Главная задача РПЦ на этом собрании - сколотить коалицию против Константинополя, приближаясь к глобальной цели: перенести Вселенский патриархат в Москву. "Они будут раздувать щеки, называя себя самой крупной поместной церковью в мире, самой богатой и независимой. Чтобы провозгласить себя первыми", - говорит богослов Илья Бей.

ШАНТАЖОМ И ПОДКУПОМ

Православие представляют 15 автокефальных церквей. Четыре из них (не считая ПЦУ) четко дали понять, что на сборы Русской православной церкви в Амман не поедут. "Это Константинопольский, Александрийский патриарх, Кипрский и Элладский архиепископ. Главы четырех крупнейших церквей" - напомнил Дмитрий Горевой. С Константинополем, Элладой и Александрией РПЦ в прошлом году разорвала отношения за признание ПЦУ.

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Патриарх Варфоломей в январе направил в Иерусалим письмо "в строгом тоне", в котором напомнил, что Феофил не компетентен для таких шагов. Архиепископ Афинский Иероним отказался от приглашения Феофила: созыв соборов и встреч предстоятелей является прерогативой Константинополя. Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом просто проигнорировал письмо Феофила с приглашением в Амман. Он "не считает серьезным этот шаг своего друга" и посчитал разумным на него не отвечать. "Он (Кирилл - ред.) собирается создать раскол. А раскол - величайший грех. Я не понимаю этого. Он хочет быть первым. Я сказал ему, что он никогда не будет первым. Точка", - заявил он.

Теоретически РПЦ может рассчитывать на поддержку нескольких своих церквей-сателлитов. Традиционно к ним относят Болгарскую, Сербскую, Антиохийскую (в Сербии) церкви, с оговорками - Польскую и Чешскую. С Россией их связывают длительные, в т.ч финансовые отношения. "Речь идет о подкупе. Причем не обязательно церковном, а и через государственные вливания, общественные организации, пожертвования", - говорит Бей.

РПЦ работает в спайке с российским режимом. Де-факто их благотворительные фонды не церковные - их основателями являются крупные государственные корпорации типа Газпрома, РЖД и Роснефти, которые возглавляют доверенные лица Путина. Но все они имеют церковные названия: Фонд единства православных народов, фонд Василия Великого, фонд Григория Богослова. Через эти фонды Кремль финансирует поместные церкви.

"Они раздают сотни тысяч долларов премиями", - рассказывает Горевой. Сербской церкви Газпром и Газпромнефть выделили миллионы евро на постройку и роспись собора в Белграде. Русские шлют гуманитарную помощь в Сирию, где находится Антиохийский патриархат. У них огромная сеть своих организаций и агентов влияния.

Например, широкое представительство во многих странах имеет Императорское православное палестинское общество, которое возглавляет экс-директор ФСБ Сергей Степашин. Летом 2018 года Греция выслала со своей территории двух российских дипломатов, которых заподозрили в попытках незаконного сбора и распространения информации. Одним из этих дипломатов оказался бывший генконсул России в Салониках Алексей Попов - и он заместитель главы этого "императорского общества".

Для несогласных у РПЦ другой сценарий, говорит замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Если раньше церковная дипломатия хоть и плохо, но в целом скрывала сеть лояльных к ней иерархов в других церквях, то теперь Москва фактически призывает определяться: вы с нами или против нас. Тем самым РПЦ шантажирует поместные церкви: "Мы начнем забирать ваши приходы, и у вас самих появятся епископы-повстанцы". Сейчас пара митрополитов в Греции уже играют такую роль.

Несмотря на весь арсенал задействованных средств, Россия не смогла составить большую коалицию против Константинополя. Сейчас общий расклад на церковной карте православия выглядит не в пользу Русской православной церкви, рассказывает богослов Илья Бей:

Болгарская церковь. Большинство архиереев проходили обучение на территории России, поэтому, вероятно, и обработку в спецслужбах. Есть подтвержденные данные о том, что болгарские архиереи назначались распорядителями российских фондов и были проводниками интересов РПЦ.

Сербская церковь. Владыка Ириней (Бачковский) занимает крайне пророссийскую позицию. Он оказывает влияние и на сайт патриархии, поэтому там публикуют информацию в таком ключе, чтобы она удовлетворяла все потребности российских читателей. Часть архиереев не поддерживает его в этом. Но общий вердикт все же такой: настроения в сербской церкви скорее пророссийские, чем проукраинские.

Антиохийская церковь. В 2016 году антиохийские иерархи, как и РПЦ, не принимали участия во всеправославном соборе на Крите. После автокефалии ПЦУ патриарх Анастасий II пытался даже оспорить ее и просил созвать новый собор, но получил отказ. Однако в декабре епископ Антиохийского патриархата Сафидский Димитрий сослужил с болгарским митрополитом Николаем Пловдивским, который признал ПЦУ и поминает Епифания в богослужении. Это значит, что и в Антиохию уже проник, как считают в России, церковный раскол. Поскольку нет никаких известных решений синода о прерывании общения или других санкциях к этому архиерею, высока вероятность, что они предпочтут отмалчиваться от украинского вопроса.

Албанская церковь. Находится в дискуссии с Вселенским патриархатом по поводу "украинского кризиса", синод отказался признавать ПЦУ. Тем не менее, в отношении встречи в Аммане предстоятель Анастасий заявил, что это - прерогатива только Вселенского патриарха. Поскольку февральскую встречу созывает не Варфоломей, то глава Албанской церкви, судя по всему, на нее не поедет.

Иерусалимская церковь. С одной стороны, внутри Израиля сильны российские позиции, поскольку так называемые российские благотворительные фонды очень сильно поддерживают Иерусалимскую церковь. Но их решения в церковных вопросах скорее ситуативны.

Чешских земель и Словакии. Эта церковь именно от русских в 1951 году получила томос. Вселенский патриархат признал церковь и даровал томос лишь в 1998 году. А 2013 году РПЦ попыталась рейдернуть церковь, когда промосковское крыло избрало главой промосковского архиепископа Ростислава. Константинополь разорвал отношения с Ростиславом и его иерархами. Церковь фактически разделилась. В начале 2016 года прошли переговоры Константинополя с враждующими сторонами. Ростислав принес извинения патриарху Варфоломею и признал крыло своих оппонентов. Церковь снова объединилась. Епископ чешской церкви Исаия (Сланинка) приезжал в Киев и в Михайловском соборе сослужил с Епифанием. Никаких санкций синод после этого на него не накладывал, хотя настороженность и сохраняется.

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Польская церковь. Тоже занимает двойную позицию. В Польше понимают, что на их территории живут много украинских прихожан, да и автокефалия польской церкви основывается на том же, на чем и автокефалия ПЦУ. Они отказались признавать ПЦУ официально, но и не высказались однозначно в поддержку Москвы. Их решения по украинскому вопросу где-то посередине: можно толковать в обе стороны.

Грузинская церковь. Патриарх Илья скорее на российской стороне, но он уже в глубоком возрасте, и "рулят" церковью за него другие. Тут надо учитывать еще и резкие настроения в грузинском обществе и российскую оккупацию. Несколько месяцев назад российский депутат и президент некой ассамблеи православия уселся в кресло спикера парламента и принялся зачитывать речь на русском языке, его "погнали оттуда тряпками".

Румынская церковь. У нее своя игра. Она готова признать ПЦУ, но при выполнении ряда условий - например, предоставления "языковых гарантий" своим приходам на Буковине. Румыния также хотела создать свой экзархат в Украине, и это было выполнено, даже прописано в решении синода. Но следующего шага от Румынской церкви пока не последовало. Возможно, они ждут еще и рукоположения этнического румына в архиереи.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В РПЦ говорят, что проведут встречу в Аммане даже с урезанным представительством. Но собором в таком случае она не будет: для этого на ней должны присутствовать предстоятели всех церквей. "Если это вообще произойдет, то просто как собрание глав нескольких поместных церквей, - прогнозирует Горевой. - Думаю, приедут не больше пяти из 15-ти. То есть треть".

Илья Бей подтверждает: можно заранее говорить о провале: "РПЦ не сможет остановить признание ПЦУ - это точно".

На встречу могут приехать представители церквей, которые зависят от России, допускают в ПЦУ. Но назвать ее всеправославной нельзя. А значит, и решения не получат никакого общецерковного значения, говорит иеромонах Софроний (Чуприна) - пресс-секретарь Винницко-Барской епархии ПЦУ.

Всеправославный собор созывался в 2016 году на Крите. Подготовка к нему заняла не одно десятилетие. Это была площадка для решения вопросов, которые возникли на рубеже столетий. Но РПЦ его проигнорировала и подговорила к этому несколько зависимых от нее церквей. Что позволило ей в дальнейшем не признавать собор. И уж тем более не получит всеобщего значения и встреча нескольких церквей в Аммане.

Это может больно ударить по Кириллу, пишут некоторые СМИ - вплоть до потери им кресла главы РПЦ. Но эксперты в это не очень верят. По мнению Горевого, ответственность за провал во внешней политике возложат на главного дипломата РПЦ Иллариона (Алфеева). Он возглавляет отдел внешних церковных связей, который еще в советские времена стал одним из ключевых в РПЦ. Патриарх Кирилл до того, как стать патриархом, возглавлял именно этот отдел. "Карьера Иллариона на этом точно окончена", - считает он.

Кириллу отставка не угрожает минимум до 2023 года, уверен религиовед. Согласно уставу РПЦ, патриарх избирается пожизненно. Но, как и все архиереи, в 75 лет он должен подать формальное прошение об уходе на покой. Дальше синод РПЦ решает, удовлетворить его или нет. "Это как история с заявлением Богдана летом об отставке. Один в один", - отмечает Горевой.

Патриарху Кириллу исполняется 75 лет в 2023 году. И в том же году личный духовник президента России Путина - епископ Тихон (Шевкунов) получит пять лет стажа руководства епархией и сможет выдвигать свою кандидатуру в патриархи РПЦ, напомнают религиоведы. Вот когда эти два фактора совпадут, это может привести к крупнум церковно-политическим изменениям в России.