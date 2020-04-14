Необычное поведение планет сможем наблюдать в ближайшие дни

Землянам стоит проснуться минимум за час до рассвета по времени своего региона, чтобы увидеть, как три планеты окажутся необычайно близко друг к другу и к Луне. Вы сможете их заметить 15 и 16 апреля. В реальности Юпитер, Марс, Сатурн и "Розовая Луна" будут на огромном расстоянии друг от друга, но с Земли будет казаться, что планеты находятся крайне близко и выстроились в ряд, а Луна к ним приближается, будто инспектируя.

14 апреля "Розовая Луна" приблизилась к Юпитеру, в среду пройдет чуть ниже Сатурна, а в четверг - под Марсом. Желающим полюбоваться нужно смотреть в направлении созвездий Козерога и Стрельца. NASA даже выпустили видео, где подробно разъяснили, куда смотреть.

Космическое агентство отмечает, что в следующий раз мы увидим эти планеты рядом не раньше 2022 года, поэтому вставайте пораньше, если сможете.

Это первая серьезная теория, объясняющая странные свойства космического объекта.