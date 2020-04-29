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Россия
27 апреля 20, 10:40
900 российских военных заражены COVID-19
военнослужащие РФ
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С марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих РФ.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с.г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 314 чел.; в изоляторах по месту службы – 175 чел.; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 6 чел.; изолированы на дому – 379 чел.", - говорится в сообщении.

Также коронавирус обнаружен у 779 российских курсантов и слушателей военных вузов. Из них в госпиталях Минобороны России находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы - 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 9 человек, изолированы на дому - 112 человек.

COVID-19 выявлен также у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Из них в госпиталях Минобороны России находятся восемь человек, в изоляторах учебных заведений - 15 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - девять человек, в домах отдыха Минобороны России - 160 человек.

Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил РФ. Из них в госпиталях Минобороны России лечение проходят 25 человек, в гражданских больницах - 33 человека, изолированы на дому - 175 человек, в домах отдыха Минобороны России - 12 человек.
censor.net.ua
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