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Новости
Россия
30 апреля 20, 20:57
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает российский Коммерсант. 

По данным источников издания, у Мишустина высокая температура.

Сообщается, что исполнять обязанности главы правительства РФ вместо него временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин сообщил о заболевании президенту РФ Владимиру Путину.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал российский премьер. Отмечается, что трансляцию разговора по видеосвязи вел телеканал Россия 24.

Сообщается, что Путин пожелал Мишустину выздоровления и согласился назначить и.о. премьера Андрея Белоусова.

По состоянию на 30 апреля в России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом, из них умерли 1073, выздоровели 11 619 человек.
liga.net
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