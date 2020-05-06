Российский миллиардер погиб от огнестрельного ранения головы

В ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово был найден был найден мертвым 52-летний российский миллиардер Дмитрий Босов.

По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета Glock 19, пишут «Ведомости».

В свою очередь, в Следственном комитете РФ пока не подтвердили, что погибшим является именно Босов, однако признали, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства гибели 52-летнего жителя поселка Усово.

Дмитрий Босов являлся владельцем «Сибантрацита» ‒ одного из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ. В 2018 г. его компания произвела 24,1 млн т угля, что составляет почти четверть всего российского производства.

В 2020 г. Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд (86-е место в списке богатейших людей России).