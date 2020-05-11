Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.03
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
11 мая 20, 09:06
В Россие испытали новую гиперзвуковую ракету
гиперзвуковая ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Он отказался раскрывать какие-либо подробности, отметив лишь, что это изделие не относится к линейке крылатых ракет Х-32 и является "совершенно другим". Работа над новым боеприпасом, по его словам, началась несколько лет назад.

Источник пояснил, что ракета войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название "Кинжал" и применяется на истребителе МиГ-31К. Вторая создается для истребителя пятого поколения Су-57, ее название и характеристики неизвестны.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка первого ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Арктике Россия испытала гиперзвуковую ракету - СМИ
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
Россия рассекретила документы о взятии Берлина. ФОТО
Посол Украины отказался от церемонии в Берлине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей