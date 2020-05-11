В Россие испытали новую гиперзвуковую ракету

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Он отказался раскрывать какие-либо подробности, отметив лишь, что это изделие не относится к линейке крылатых ракет Х-32 и является "совершенно другим". Работа над новым боеприпасом, по его словам, началась несколько лет назад.

Источник пояснил, что ракета войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название "Кинжал" и применяется на истребителе МиГ-31К. Вторая создается для истребителя пятого поколения Су-57, ее название и характеристики неизвестны.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка первого ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.