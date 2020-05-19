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Новости
Россия
18 мая 20, 21:30
Сын Солженицына стал гендиректором угольной компании РФ
Солженицын
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Прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8%) СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию

Сын российского писателя-диссидента Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольную бизнесмену Андрею Мельниченко.

Об этом рассказал РБК источник, близкий к СУЭК, и подтвердила пресс-служба компании. Как отмечает агентство, партнер Мельниченко сосредоточится на стратегии

Прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8%) СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию.

Рашевский также войдет в совет директоров другой компании Мельниченко — производителя удобрений "Еврохим", говорится в сообщении СУЭК.

"Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и "Еврохим"", — говорится в заявлении на сайте СУЭК.

Рашевский и раньше входил в совет директоров угольной компании и являлся членом комитета по стратегии. Он сохранит свою долю в СУЭК, добавил другой источник, близкий к одной из компаний Мельниченко.

Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние Рашевского в $550 млн, он занял 183-е место в рейтинге богатейших россиян.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. СУЭК также владеет 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 млн потребителей в России.

Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе (1970 год) и академиком Российской Академии Наук (1997).

Собрание сочинений Солженицына насчитывает 30 томов — он выступал как писатель, как историк и как социальный философ. Но прежде всего он был героем, не побоявшимся сказать правду о чудовищном преступлении ХХ-го века — Гулаге.

Солженицын скончался в Москве в ночь на понедельник в возрасте 89 лет. По словам его родных, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Delo
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