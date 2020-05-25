1500 наемников "Вагнер" эвакуированы с зоны боев под Триполи

Об этом сообщает ливанское издание "Дейли стар", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Военный транспортный самолет Ан-32 приземлился в аэропорту Бени-Валид, чтобы возобновить эвакуацию отошедших от южного Триполи наемников "Вагнера" в пока что не до конца подтвержденное место", - приводит издание заявление сил, выступающих на стороне ПНС.

Согласно их утверждениям, "1500-1600 наемников" отступили от линии фронта у Триполи к Бени-Валиду, расположенному примерно в 145 км к юго-востоку от столицы страны. Также сторонники ПНС накануне заявляли, что в этом аэропорту приземлились семь транспортных самолетов, чтобы доставить оружие и амуницию и забрать наемников.

В Ливии уже на протяжении длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу. По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Ранее в мае силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу "Ватийе" близ Триполи и, по данным турецких СМИ, уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

В мае ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии о том, что в стране сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". По их данным, это граждане России, Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

На майском заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя отмечал, что Россия пока не до конца изучила попавший в СМИ доклад экспертов ООН, в котором говорится о том, что на территории Ливии присутствуют бойцы из ЧВК "Вагнер", однако уже обнаружила данные, указывающие на то, что он по большей части состоит из сфабрикованных данных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого утверждал, что на стороне борющегося с ПНС Хафтара воюют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя в январе эти утверждения Эрдогана, заявил, что, если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства "и денег от российского государства не получают".