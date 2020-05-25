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Новости
Россия
25 мая 20, 18:40
Пресс-секретаря Путина выписали из больницы после COVID-19
Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков планирует постепенно возвращаться к работе и пока будет "в домашнем режиме".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 мая.

"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", – сказал он.

Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе.

"Постепенно начну работать в домашнем режиме", – уточнил он.

Напомним, 12 мая Песков и его жена Татьяна Навка были госпитализированы с коронавирусом. Песков сообщал, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Татьяну Навку выписали из больницы 21 мая.

Также пресс-секретарь президента Путина утверждал, что "вирус этот абсолютно кровожадный".

Ранее COVID-19 был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и других российских чиновников.
Korrespondent
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