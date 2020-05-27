У Пушилина прописка в по одному адресу с Никоноровой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ресурс News2.

Так он ответил на заявление украинской стороны, предоставившей в ОБСЕ копию его российского паспорта, а также аналогичные документы других представителей Донбасса: глав МИД ДНР/ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего соответственно.

"Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей "ДНР и ЛНР", благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году", – прокомментировал Пушилин.

Но еще кроме гордости, наличие у Дениса Пушилина гражданства РФ, а также уже и бизнеса на территории России, дает нынешнему главе "ДНР" шанс спокойно встретить безбедную старость в отличии от его предшественика.

Только интересно, где на территории России Денис Пушилин эту старость хочет встретить? Как бывший глава "ЛНР" Плотницкий где-нибудь в одном из элитных посёлках Подмосковья или спрятаться куда-нибудь подальше?

Скорее всего второй вариант, потому что, как стало известно, Денис Пушилин на территории России зарегистрировался по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63, где наверное строит или будет строить своё родовое гнёздышко.

Так что, если Пушилин вдруг исчезнет, но кому-то будет что-то должен, можете попытаться поискать его здесь.

Но самое интересное, что согласно паспорта регистрации на территории РФ транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит "главе МИД ДНР" Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с "главой ДНР" Денисом Пушилиным.