РФ шантажирует Совбез ООН, требуя снять санкции – дипломат

Россия на заседании Совета безопасности ООН заявила, что глобальное прекращение огня невозможно без снятия санкций, поскольку странам нужны деньги для борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщал в Facebook спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", - написал политик.
В заявлении делегации России, фрагмент которой прикреплен к посту дипломата и опубликован на сайте постпреда РФ в ООН, этот тезис сформулирован так: "Находим крайне важным призыв генсека ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020-го. Однако этот призыв был бы неполным в отрыве от призыва к снятию санкций, которые могут подорвать способность государств противостоять вызовам пандемии".
По словам Николенко, такое заявление лишь объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других странах, где Россия является стороной конфликта.
"Мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подытожил он.15 марта 2019 года США расширили санкций против России, которые были введены в 2014 году после оккупации Крыма. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в санкционный список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев. В этот же день Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море. 2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций. В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций, прикрываясь борьбой с пандемией, Украина заблокировала этот процесс.