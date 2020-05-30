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Новости
Россия
30 мая 20, 13:19
Россия напечатала для Ливии фальшивые деньги на $1,1 млрд
Ливия
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В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию", которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия под руководством Фаиза Сараджа

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов (около 1 млрд евро), сообщает Deutsche Welle.

По информации агентства, банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

В Госдепе отмечают, что заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

"Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии", — подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

29 мая замначальника разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), бригадный генерал Грегори Хедфилд заявил, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.

Напомним, ранее Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала заявил, что Ливия может потерять 95% объемов добычи нефти из-за военных действий в стране.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

20 октября 2011 года в ливийском городе Сирта сторонники Национального переходного совета Ливии захватили Муаммара Каддафи. Вскоре после поимки ливийский лидер скончался от полученных при захвате ранений.
Delo
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