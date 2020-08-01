Кремль отреагировал на задержание россиян в Минске

Российская сторона пока не владеет полной информацией о задержании граждан страны в Беларуси. Так в четверг, 30 июля, прокомментировал вчерашние задержания под Минском пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Песков.





По его словам, в Кремле рассчитывают на соблюдение всех прав задержанных россиян. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал он.





При этом Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске и выборами президента Беларуси.





На данный момент контакты президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко не планируются.





"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.









Напомним, сегодня МИД Беларуси запросило у посла России разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.





Тем временем, Украина планирует добиваться экстрадиции задержанных граждан.





На данный момент задержаны 33 человека, 14 из них имеют украинские паспорта. Белорусские силовики заявляют, что ищут еще около 170 человек.



