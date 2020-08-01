В РФ объяснили, что делали задержанные в Беларуси

Задержанные в Беларуси россияне следовали транзитом в третью страну, заявляет посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - говорится в заявлении.





По его словам, задержанные намеревались вылететь из Минска в Стамбул.





"Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства так же самолетом, минуя территорию Беларуси", - говорится в комментарии.





Основанием для приезда россиян в Беларусь называется "заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор".





Посол РФ добавил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, "россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси".





Российский дипломат назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных во внутренние дела Беларуси.





"Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", - утверждает дипломат.





Также в РФ требуют предоставить доказательства по обвинениям, предъявленным задержанным.





"Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля", - сказано в заявлении посла.





Кроме того, МИД Беларуси направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.





Напомним, сегодня Мезенцева вызывали в МИД Беларуси, где запросили у посла разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.





Задержанных 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Им предъявили обвинения.