Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.53
USD
27.46
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
20 августа 20, 10:29
Мужчина, который летел вместе с Навальным: Он кричал от боли
Навальный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В интернете появилось видео из самолета, которым, вероятно, летел Навальный

Пользователь Instagram Павел Лебедев, который заявляет, что он летел одним самолетом вместе с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, госпитализированным, предположительно, с токсикологическим отравлением, опубликовал видео якобы из самолета. Видео опубликовано в его Instagram Stories

Около шести часов назад Лебедев опубликовал фото, вероятно, из аэропорта, на котором Навальный сидит в кафе и что-то пьет. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter: "Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость".

Спустя три часа Лебедев опубликовал следующую сторис, в которой говорится: "Летел одним самолетом с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо, его еле откачали и до сих пор кричит от боли. Что с ним точно не говорят. Сейчас посадили в Омске. Приехала скорая". 

Затем Ледебев опубликовал видео, на котором слышны мужские крики и запечатлены сотрудники скорой помощи. Кричал, по словам автора видео, Навальный. 

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили.  В тот же день Навальный впал в кому.
liga.net
Ещё по теме:
Жителей Киева просят закрыть окна и не выходить на улицу
Что делать, если вас избили полицейские: видео
Украинка с собачкой вернулась из Уханя в Херсон. фото
Деркач опубликовал разговор якобы Порошенко с Путиным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Навального в крови выявили алкоголь – соцсети
noimageНавального могли отравить психодиcлептиком, - "Интерфакс"
noimageАлексея Навального отравили. Он в реанимации. ВИДЕО
Лента новостей