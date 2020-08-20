Мужчина, который летел вместе с Навальным: Он кричал от боли

Пользователь Instagram Павел Лебедев, который заявляет, что он летел одним самолетом вместе с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, госпитализированным, предположительно, с токсикологическим отравлением, опубликовал видео якобы из самолета. Видео опубликовано в его Instagram Stories.

Около шести часов назад Лебедев опубликовал фото, вероятно, из аэропорта, на котором Навальный сидит в кафе и что-то пьет. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter: "Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость".

Спустя три часа Лебедев опубликовал следующую сторис, в которой говорится: "Летел одним самолетом с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо, его еле откачали и до сих пор кричит от боли. Что с ним точно не говорят. Сейчас посадили в Омске. Приехала скорая".

Затем Ледебев опубликовал видео, на котором слышны мужские крики и запечатлены сотрудники скорой помощи. Кричал, по словам автора видео, Навальный.