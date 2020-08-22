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22 августа 20, 08:38
Самолет с Навальным вылетел в Германию: фото
Навальный
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Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжит лечение в Германии, с ним полетела его жена

Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - отметила Ярмыш.

С Навальным полетела его жена Юлия.

По словам Ярмыш, Навального повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобиле вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, - журналисты России-1 с камерой", - уточнила пресс-секретарь.

Утром 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае. 

Позднее в его команде сообщили, что Навальный в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи говорят - "нетранспортабелен", сторонники не верят. 

21 августа соратники Навального сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме политика сильного яда. Позже главврач больницы заявил, что основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ. 

Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию. Немецкие врачи прилетели за ним в Омск.

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liga.net
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