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Новости
Россия
29 августа 20, 14:36
Россия признала выборы в Беларуси легитимными
Александр Лукашенко,Владимир Путин
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Путин заявил, что признает победу белорусского коллеги на выборах и сомневается в чеcности тех, кто кто не согласен с результатами выборов.

Российская Федерация признала выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко победителем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале Россия-1.

Он отметил, что уже поздравил Лукашенко с победой.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность", - сказал он.

Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.

Также Путин заявил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

Ранее Путин заявил, что подготовил резерв силовиков для Беларуси. Их отправят в Беларусь, только если "экстремистские элементы" начнут разбой.

Перед этим Лукашенко заявил, что, согласно его договоренностям с Путиным, при первом же запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси.
Korrespondent
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