В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным.

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", — сказал Песков.

Песков также отметил, что Россия "оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике". Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Беларуси, а не лично Лукашенко.

Днем 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская в преддверии встречи Путина и Лукашенко заочно обратилась к российскому президенту, выразив сожаление по поводу того, что он решил "вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом".

Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов. По ее итогам они не делали заявлений для прессы. Перед началом переговоров они провели краткий диалог перед камерами — в ходе него, в частности, стало известно о намерении Путина выделить Беларуси кредит. Путин также заявил, что поддерживает предложение Лукашенко внести изменения в белорусскую конституцию.