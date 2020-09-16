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Россия
16 сентября 20, 19:10
Семерых украинцев в России незаконно осудили к 13-19 годам
крымские татары
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МИД Украины назвало осуждение неправомерным и потребовало от РФ всех освободить

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес незаконные приговоры фигурантам второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир. Граждане Украины получили от 13 до 19 лет строго режима. Об этом сообщает общественное объединение Крымская солидарность.

Сроки: 

Марлен Асанов - 19 лет, 

Мемет Белялов - 18, 

Тимур Ибрагимов - 17,

Сейран Салиев - 16,

Сервер Мустафаев — 14,

Сервер Зекирьяев — 13,

Эдем Смаилов - 13.

Эрнес Аметов был признан невиновным и освобожден в зале суда.

МИД Украины назвало осуждение неправомерным.

Там отметили, что все указанные граждане Украины были незаконно задержаны во временно оккупированном Крыму и вывезены в Россию. Следствие и судебный процесс проходили с многочисленными нарушениями, обвинения сфабрикованы с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений в Крыму, заявил МИД.

Ведомство потребовало от РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинцев. МИД также призвал международное сообщество отреагировать на действия Москвы.

27 марта 2019 года в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" (исламской организации, легально действующей в Украине, но запрещенной в РФ в качестве "экстремистской") были задержаны 20 человек.

18 июня в российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Украина считает это репрессиями против крымских татар. 
liga.net
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