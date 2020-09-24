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24 сентября 20, 22:23
У Навального арестовали квартиру в Москве
Навальный
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Решение суда связано с иском компании Московский школьник, к которой имеет отношение бизнесмен Евгений Пригожин.
Суд наложил арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсети.
 
"Это означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Так же были арестованы счета Навального", - пояснила она.
 
Решение суда связано с иском компании Московский школьник, к которой имеет отношение бизнесмен Евгений Пригожин, известный хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. 
 
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) ранее обвинял комбинат питания Московский школьник во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. 
 
После этого комбинат требовал с Навального и ФБК по 500 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного деловой репутации.
 
Суд в октябре 2019 года удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков 88 млн руб. (около 1,1 млн долларов). Навальный из-за проигранного иска объявил о закрытии ФБК.
 
Напомним, Навальный после выписки из берлинской клиники Charite планирует заниматься с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр. 
Korrespondent
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