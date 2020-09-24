У Навального арестовали квартиру в Москве

Суд наложил арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсети.

"Это означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Так же были арестованы счета Навального", - пояснила она.

Решение суда связано с иском компании Московский школьник, к которой имеет отношение бизнесмен Евгений Пригожин, известный хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) ранее обвинял комбинат питания Московский школьник во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.

После этого комбинат требовал с Навального и ФБК по 500 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного деловой репутации.

Суд в октябре 2019 года удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков 88 млн руб. (около 1,1 млн долларов). Навальный из-за проигранного иска объявил о закрытии ФБК.

Напомним, Навальный после выписки из берлинской клиники Charite планирует заниматься с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.