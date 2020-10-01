Навальный подает в суд на Дмитрия Пескова

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который утверждает, что за его отравлением боевым ядом "Новичок" стоит Владимир Путин, решил подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что "с Навальным работают специалисты спецслужбы ЦРУ США". Об этом оппозиционер написал 1 октября в своем официальном блоге.

- Шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова, - отметил Навальный.

Во-вторых оппозиционер потребовал опубликовать доказательства и факты, указывающие на его "работу со специалистами ЦРУ".

- Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю, - подытожил он.

Алексей Навальный подчеркнул, что до этого ложь Кремля была в диапазоне от "это диабет" до "он симулировал и отравился сам". Однако после заявления Навального о причастности Путина к отравлению ложь стала более цветистой и агрессивной, а кроме того, звучит теперь не от пропагандистов-телеведущих, а из уст официального представителя Кремля.

1 октября было опубликовано первое после отравления большое интервью Навального. В нем политик утверждает, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Сам же президент РФ ранее заявил, что допускает - Навальный сам изготовил и принял яд. На это оппозиционер ответил президенту РФ иронично: "Помереть в омской больнице - такая была конечная цель моего хитрого плана. но Путин меня переиграл".

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя интервью Навального, сообщил - у Кремля есть информация, что с Навальным работает ЦРУ.

- Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина назвал неприемлемыми обвинения Навального в адрес Путина.

- Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми, - отметил он.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа 2020 года. Борт "Томск-Москва" экстренно приземлился, и оппозиционер госпитализировали в Омскую больницу скорой помощи. Состояние политика оценивалось как тяжелое, он был доставлен в госпиталь без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа Навальный был переведен на лечение немецкую в клинику "Шарите". 2 сентября правительство Германии и отдельно - Ангела Меркель сделали заявления по поводу Алексея Навального. Власти страны пришли к выводу, что российского оппозиционера отравили веществом нервно-паралитического действия группы Новичок. Россия все отрицает. Тем временем в номере, где проживал Навальный в Томске, была обнаружена бутылка со следами "Новичка" - ее обнаружили сторонники Навального и передали в Германию.

7 сентября врачи клиники "Шарите" заявили, что Навальный начал реагировать на "словесные раздражители" - то есть, речь окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось. 23 сентября Навального выписали из стационара больницы "Шарите".

Спустя месяц после отравления "Новичком" Алексей Навальный признался, что спасли его от смерти не только врачи, но и любовь.