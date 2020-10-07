Путину - 68 лет. Как менялся президент РФ за свою карьеру

Об этом сообщили источники в сети.
Сегодня Владимиру Путину исполняется 68 лет, он отмечает 20 свой день рождения с момента, когда он впервые стал президентом России.
Все это время он был главой государства за исключением четырехлетнего срока Дмитрия Медведева (2008-2012), когда Путин был премьер-министром.
Вот как он изменился внешне - в фотографиях.
1996 г.
Председатель Правительства РФ Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото: Геннадий Черкасов.
1999 г.
Путин на Кубке Кремля. Фото: Владимир Чистяков.
2000-2003 гг.
Президент России Владимир Путин. Фото: ITAR-TASS
2004-2007 гг.
Фото: ITAR-TASS
2008-2011 гг.
Фото: ITAR-TASS
2012 г.
Рабочая встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.
2014 г.
С председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.
2016 г.
Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. Фото: mk.ru.
2017 г.
На отдыхе в Республике Тыва. Фото: mk.ru.
2018 г.
На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Фото: mk.ru.
2019 г.
На отдыхе в Сибири. Фото: mk.ru.
2020г.
Перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kremlin.ru.