Путину - 68 лет. Как менялся президент РФ за свою карьеру

Об этом сообщили источники в сети.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 68 лет, он отмечает 20 свой день рождения с момента, когда он впервые стал президентом России.

Все это время он был главой государства за исключением четырехлетнего срока Дмитрия Медведева (2008-2012), когда Путин был премьер-министром.

Вот как он изменился внешне - в фотографиях.

1996 г.

Председатель Правительства РФ Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото: Геннадий Черкасов.

1999 г.

Путин на Кубке Кремля. Фото: Владимир Чистяков.

2000-2003 гг.

Президент России Владимир Путин. Фото: ITAR-TASS

2004-2007 гг.

Фото: ITAR-TASS

2008-2011 гг.

Фото: ITAR-TASS

2012 г.

Рабочая встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

2014 г.

С председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

2016 г.

Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. Фото: mk.ru.

2017 г.

На отдыхе в Республике Тыва. Фото: mk.ru.

2018 г.

На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Фото: mk.ru.





2019 г.

На отдыхе в Сибири. Фото: mk.ru.





2020г.

Перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kremlin.ru.