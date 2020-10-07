Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.32
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
7 октября 20, 19:00
Путину - 68 лет. Как менялся президент РФ за свою карьеру
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ко дню рождения Президента РФ Владимира Путина в сети появилась хронология того, как менялся Глава российского государства за последние 2 десятка лет.

Об этом сообщили источники в сети.

Сегодня Владимиру Путину исполняется 68 лет, он отмечает 20 свой день рождения с момента, когда он впервые стал президентом России.

Все это время он был главой государства за исключением четырехлетнего срока Дмитрия Медведева (2008-2012), когда Путин был премьер-министром.

Вот как он изменился внешне - в фотографиях.

1996 г.

Председатель Правительства РФ Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото: Геннадий Черкасов.

1999 г.

Путин на Кубке Кремля. Фото: Владимир Чистяков.

2000-2003 гг.

Президент России Владимир Путин. Фото: ITAR-TASS

2004-2007 гг.

Фото: ITAR-TASS

2008-2011 гг.

Фото: ITAR-TASS

2012 г.

Рабочая встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

2014 г.

С председателем правительства Дмитрием Медведевым. Фото: mk.ru.

2016 г.

Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. Фото: mk.ru.

2017 г.

На отдыхе в Республике Тыва. Фото: mk.ru.

2018 г.

На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Фото: mk.ru.


2019 г.

На отдыхе в Сибири. Фото: mk.ru.


2020г.

Перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: kremlin.ru.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о Крыме
Как РПЦ плела заговор против Украины и потерпела фиаско
Зеленский обсудил с Путиным освобождение украинцев
Путин, распорядитель игры в Идлибе, и униженный Эрдоган
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей